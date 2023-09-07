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Гвардии стоять и умирать

Гвардии стоять и умирать

После поражения под Дрезденом (Победа Наполеона в Дрезденском сраженииОбщая ситуация) Южная армия тремя колоннами отходила через Рудные горы в Богемию (так тогда называли Чехию).

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