Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость содействия высококачественному культурно-этическому развитию, чтобы обеспечить мощную духовную поддержку для построения сильного государства и достижения национального возрождения.
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