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Полиция ФРГ: при стрельбе на заводе в Баден-Вюртемберге погибли два человека

Полиция ФРГ: при стрельбе на заводе в Баден-Вюртемберге погибли два человека

Во вторник вечером, 7 января, на территории предприятия в немецком городе Бад-Фридрихсхалль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения.

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