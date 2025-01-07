Полиция ФРГ: при стрельбе на заводе в Баден-Вюртемберге погибли два человека

Во вторник вечером, 7 января, на территории предприятия в немецком городе Бад-Фридрихсхалль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения.
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