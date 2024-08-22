Наушники JBL Tour Pro 3 оснащены зарядным футляром, который передаёт аудио без про...

Наушники JBL Tour Pro 3 оснащены зарядным футляром, который передаёт аудио без проводовJBL анонсировала выход новых наушников Tour Pro 3 с поддержкой Auracast, поддержкой слежения за положением головы и уникальным зарядным футляром.
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