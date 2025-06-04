🚌 В Сакском районе водитель автобуса высадил ребёнка, потому что он не мог оплатить проезд Такая информация появилась в социальных сетях.
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🚌 В Сакском районе водитель автобуса высадил ребёнка, потому что он не мог оплатить проезд Такая информация появилась в социальных сетях.