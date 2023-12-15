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В районе Ново-Переделкино демонтировали крупный самострой в жилом квартале

В районе Ново-Переделкино демонтировали крупный самострой в жилом квартале

На западе Москвы освободили от самостроя земельный участок площадью более 940 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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