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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Оруджев: «Разочарован всей «Ф-1» в целом. Тем, что умнейшие из умов допустили такой регламент»

Гонщик Егор Оруджев рассказал о том, что его удивило большего всего в первой половине сезона «Ф-1», а также о том, что разочаровало.

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