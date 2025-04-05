Это не город, это кладбище

Кульякан, штат Синалоа, Мексика.Стример ведёт репортаж с "улиц" кладбища в окрестностях города.Это не особняки, а мавзолеи на могилах местной братвы из наркокартеля Sinaloa, он же "Тихоокеанский картель".
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