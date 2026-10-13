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«Мы не встретились, потому что могли просто поругаться»: Sabi рассказала о ссоре с Mia Boyka из-за «Базового минимума»

Певицы Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова) и Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) разошлись во мнениях по поводу работы над англоязычной версией песни «Базовый минимум», которую исполнительницы недавно анонсировали.

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