В Караганде состоялась премьера фильма «Міржақып. Оян, қазақ!»

Карагандинцам презентовали фильм «Міржақып. Оян, қазақ!». Это исторический проект о казахском поэте, писателе, известном деятеле «Алашорды» Миржакипе Дулатове, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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