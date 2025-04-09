Рынок облигаций США охватила паника – инвесторы спешно сбрасывают активы Юлия СоколоваРынок американских облигаций стремительно погружается в хаос на фоне резкого скачка доходности и массовой распродажи активов.
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