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«Не ждал многого, но надеялся»: сын Вилли Токарева признался, на что рассчитывал в завещании отца

«Не ждал многого, но надеялся»: сын Вилли Токарева признался, на что рассчитывал в завещании отца

Ровно семь лет назад, 4 августа, не стало Вилли Токарева. Легендарный шансонье оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и солидное состояние, раздел которого обернулся семейным скандалом.

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