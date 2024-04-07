Пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных «планов действий при приступах»

Новое 16-недельное исследование с участием 204 взрослых пациентов с эпилепсией показало, что 98% участников считают, что у всех пациентов с эпилепсией должен быть план действий при приступах (SAP), независимо от статуса приступов.
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