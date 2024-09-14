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Царьград

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В Сочи продолжаются поиски пропавшей неделю назад 15-летней девочки

В Сочи продолжаются поиски пропавшей неделю назад 15-летней девочки

Местонахождение школьницы неизвестно с 6 сентября.В Сочи больше недели продолжаются поиски 15-летней девочки.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
100% уже живой не найдут. Наверняка маньяк изнасиловал и убил.
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