Аллея из 80 жизнерадостных снеговиков появилась в Сарани

В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика, в котором участвовали около 250 человек. Благодаря их усилиям на стадионе «Сункар» появилась целая аллея из 80 весёлых снеговиков, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.