Аллея из 80 жизнерадостных снеговиков появилась в Сарани

В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика, в котором участвовали около 250 человек. Благодаря их усилиям на стадионе «Сункар» появилась целая аллея из 80 весёлых снеговиков, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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