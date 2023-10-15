Певец SHAMAN получил травму во время танца на битом стекле на концерте в Кремле

Несмотря на ранение, музыкант отработал программу, и зрители ничего не заметили.Популярный певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослва Дронов) получил травму по время концерта в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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