Что ждет игроков MMORPG Final Fantasy XIV в обновлении 7.2 Seekers of Eternity В рамках 85-го выпуск...

Что ждет игроков MMORPG Final Fantasy XIV в обновлении 7.2 Seekers of EternityВ рамках 85-го выпуска “Письма от продюсера”, посвященного MMORPG Final Fantasy XIV, Наоки Йошида, продюсер и директор игры, вместе с Тошио Муроучи, глобальным продюсером по работе с сообществом, раскрыли подробности о предстоящем обновлении 7.
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