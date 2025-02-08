Что ждет игроков MMORPG Final Fantasy XIV в обновлении 7.2 Seekers of Eternity В рамках 85-го выпуск...

Что ждет игроков MMORPG Final Fantasy XIV в обновлении 7.2 Seekers of EternityВ рамках 85-го выпуска “Письма от продюсера”, посвященного MMORPG Final Fantasy XIV, Наоки Йошида, продюсер и директор игры, вместе с Тошио Муроучи, глобальным продюсером по работе с сообществом, раскрыли подробности о предстоящем обновлении 7.