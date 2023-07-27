Рыба и глицерин с вином пролетают фанерой над Европой

Может пора отслеживать цены на импортозамещение, наш бизнес последним штаны снимет с российского потребителя в отсутствии конкуренции, или опять Медведев выступит с рассказом, что государство не имеет право сувать нос в частные компании.

СП

Сергей Потемкин

Ну с одной стороны, хорошо, что нарастили производство своих вин. Но идея заменить хорошие французские и итальянские вина краснодарской бормотухой вряд ли удачна. Рыба сырая подорожает, так сибасы и дорады и так были дороже мяса, теперь из место в этой нише займут минтай и треска. Да ладно, черная икра тоже не всем доступна. Главное членов правительства не ущемить., добавить к зарплате на эти издержки.