Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

909 подписчиков

Валентина Казакова провела рабочую встречу с Главой Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации Арманом Арутюняном

Начальник Главного управления по вопросам миграции     МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова провела рабочую встречу с Главой Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Арманом Арутюняном, назначенным на эту должность в октябре прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх