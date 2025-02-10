Валентина Казакова провела рабочую встречу с Главой Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации Арманом Арутюняном

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова провела рабочую встречу с Главой Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Арманом Арутюняном, назначенным на эту должность в октябре прошлого года.