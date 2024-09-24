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Что это древнее оружие рассказывает нам о старейшей битве Европы

Что это древнее оружие рассказывает нам о старейшей битве Европы

Этот сегмент черепа содержит в себе наконечник стрелы из древнейшего сражения в Европе. Наконечники стрел бронзового века с места битвы помогли археологам проследить происхождение некоторых древних бойцов.

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