«Барса» и Spotify могут подписать договор в марте. Клуб получит около 300 млн евро за 4 года

«Барселона» близка к заключению контракта со Spotify. Спонсорское соглашение между сторонами может быть подписано в ближайшие недели, сообщает Mundo Deportivo.

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