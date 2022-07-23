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«Кубик Рубика» с двигателем мощностью 188 л.с., ОС Huawei HarmonyOS и SoC Kirin 990A поступает в продажу в Китае. За кроссовер просят чуть более 15 000 долларов

«Кубик Рубика» с двигателем мощностью 188 л.с., ОС Huawei HarmonyOS и SoC Kirin 990A поступает в продажу в Китае. За кроссовер просят чуть более 15 000 долларов

Как пишет источник, на следующей неделе, 28 июля, в Китае в широкую продажу выходит кроссовер BAIC Rubik's Cube.

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