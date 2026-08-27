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NewsOne

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Мужчину без трех пальцев на руке признали годным к службе в ВСУ

Мужчину без трех пальцев на руке признали годным к службе в ВСУ

Украинская военнослужащая медицинской службы Евгения Франкив заявила, что медкомиссия Богодуховского территориального центра комплектования (ТЦК) в Харьковской области признала мужчину полностью годным к воинской службе, несмотря на ампутацию трех пальцев на правой руке.

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