Мужчину без трех пальцев на руке признали годным к службе в ВСУ

Украинская военнослужащая медицинской службы Евгения Франкив заявила, что медкомиссия Богодуховского территориального центра комплектования (ТЦК) в Харьковской области признала мужчину полностью годным к воинской службе, несмотря на ампутацию трех пальцев на правой руке.
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