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Поляки резко отреагировали на выступление Дуды в Верховной Раде, припомнив ему деда-бандеровца и обвин ...

Поляки резко отреагировали на выступление Дуды в Верховной Раде, припомнив ему деда-бандеровца и обвин ...

Польские паблики и соцсети взорвались комментариями к визиту президента Анджея Дуды на Верховную Раду, где он заключил в горячие объятия своего украинского коллегу, пообещав, что у Польши и Украины будет общая граница и общее светлое будущее.

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