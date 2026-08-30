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Zero Hedge

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An Illegal Migrant Tried To Saw Off A Man's Head; You Won't Believe What The BBC Did Next...

An Illegal Migrant Tried To Saw Off A Man's Head; You Won't Believe What The BBC Did Next...

An Illegal Migrant Tried To Saw Off A Man's Head; You Won't Believe What The BBC Did Next. Authored by Steve Watson via Modernity News, A leaked internal email shows a senior BBC executive reaching for the language of "solidarity" after a Sudanese asylum seeker was charged with trying to brutally murder a Northern Irish man in the street.

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