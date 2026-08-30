An Illegal Migrant Tried To Saw Off A Man's Head; You Won't Believe What The BBC Did Next. Authored by Steve Watson via Modernity News, A leaked internal email shows a senior BBC executive reaching for the language of "solidarity" after a Sudanese asylum seeker was charged with trying to brutally murder a Northern Irish man in the street.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым