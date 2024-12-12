Не сломали рог носорогу. Трое салехардцев поедут в Москву на финал премии «Бизнес-Успех»

VI форум «Территория бизнеса – территория жизни» завершил свою работу в столице округа. Событие в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» традиционно поддержали правительство ЯНАО и региональный центр «Мой бизнес».
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