Южная группировка за сутки уничтожила 117 тяжелых дронов коптерного типа ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили самоходный артиллерийская установку французского производства TRF1, 117 тяжелых беспилотников коптерного типа, а также 98 беспилотников самолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым