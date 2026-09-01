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ТАСС

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Южная группировка за сутки уничтожила 117 тяжелых дронов коптерного типа ВСУ

Южная группировка за сутки уничтожила 117 тяжелых дронов коптерного типа ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили самоходный артиллерийская установку французского производства TRF1, 117 тяжелых беспилотников коптерного типа, а также 98 беспилотников самолетного типа.

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