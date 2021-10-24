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«Это приведёт к социальному взрыву»: правительство РФ скрывает реальный уровень бедности

«Это приведёт к социальному взрыву»: правительство РФ скрывает реальный уровень бедности

Правительство РФ пытается скрыть реальный уровень бедности в стране, уверен лидер фракции «Справедливой России – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

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