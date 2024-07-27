Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад испугался возмездия России

Запад испугался возмездия России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ  Петр Акопов Нужно готовиться к войне через три года — потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Россия - это самая Великая Держава в мире! Во всех смыслах. И если западные твари и мрази хотят, чтобы Великая Россия напала и разгромила всю эту нечисть, то так тому и быть. Не сомневайтесь! Захотели войны - полУчите. И уйти от нашего ответа не удастся никому, даже и тем, кто надеется отсидеться в глубоком бункере за океаном.
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vnesterov1960 Нестеров
Всё будет правильно  -  Победа будет за нами!
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9 час.
alik3456 Джексон
Правильно! Мочи Саксанутых!!!
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