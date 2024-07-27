Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов Нужно готовиться к войне через три года — потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить.
Запад испугался возмездия России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Россия - это самая Великая Держава в мире! Во всех смыслах. И если западные твари и мрази хотят, чтобы Великая Россия напала и разгромила всю эту нечисть, то так тому и быть. Не сомневайтесь! Захотели войны - полУчите. И уйти от нашего ответа не удастся никому, даже и тем, кто надеется отсидеться в глубоком бункере за океаном.
Ответить
9 час.
vnesterov1960 Нестеров
Всё будет правильно - Победа будет за нами!
Ответить
9 час.
alik3456 Джексон
Правильно! Мочи Саксанутых!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии