Запад испугался возмездия России

Валерий Фоменков

Россия - это самая Великая Держава в мире! Во всех смыслах. И если западные твари и мрази хотят, чтобы Великая Россия напала и разгромила всю эту нечисть, то так тому и быть. Не сомневайтесь! Захотели войны - полУчите. И уйти от нашего ответа не удастся никому, даже и тем, кто надеется отсидеться в глубоком бункере за океаном.