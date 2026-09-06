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FiNE NEWS

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Фермер Калмыкии погасил кредит в 1,7 млн рублей после ареста имущества

Судебные приставы Городовиковского и Яшалтинского районов Калмыкии взыскали с главы крестьянско-фермерского хозяйства задолженность по коммерческому кредиту, сумма которой с учётом процентов превысила 1,7 миллиона рублей.

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