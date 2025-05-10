❗️⚡️По информации Дональда Трампа, Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.
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❗️⚡️По информации Дональда Трампа, Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.