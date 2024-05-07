Максим Гольдарб: Арестович: от лжеца до «правдолюба». Важно ли, что он говорит правду сейчас?

Касательно Арестовича: это хорошо, что он стал говорить правду, хотя бы дозированную. Хорошо. Причины не особо важны: деньги, страх, попытка обелиться или выскочить с галимой лодки… Лицедей — он и есть лицедей, мы в этом должны были уже убедиться наверняка.