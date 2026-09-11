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Иркутск Сегодня

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Синдром «Долиной»: Москвич судится за купленную квартиру с прежней хозяйкой

Москвич купил квартиру, но бывшая собственница отказалась выезжать и заявила, что на момент сделки страдала психическим расстройством.

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