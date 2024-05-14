ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

356 подписчиков

Ночные удары ВКС России по объектам на Украине: скорые на аэродроме в Умани и у дислокации полиции Харькова

Ночные удары ВКС России по объектам на Украине: скорые на аэродроме в Умани и у дислокации полиции Харькова

Это время отмечено прибытием и отправкой важных грузов и военной техники на передовую. Основной поток сосредотачивается вокруг военного аэродрома в Умани, который не только принимает тяжелые транспортные самолеты для разгрузки, но и преобразованные для использования в НАТО ракетные системы, устанавливаемые на истребителях Су-27.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх