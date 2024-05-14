Ночные удары ВКС России по объектам на Украине: скорые на аэродроме в Умани и у дислокации полиции Харькова

Это время отмечено прибытием и отправкой важных грузов и военной техники на передовую. Основной поток сосредотачивается вокруг военного аэродрома в Умани, который не только принимает тяжелые транспортные самолеты для разгрузки, но и преобразованные для использования в НАТО ракетные системы, устанавливаемые на истребителях Су-27.