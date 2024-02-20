Пашинян добивается разрыва отношений с Россией и делает новое антироссийское заявление, требуя вывести российских военных из Армении

очевидный конец конфликта на территории У тянет за собой вопросы продолжения нагнетания страхов партнеров и давления на Россию. им нужен Кавказ. опять и снова. место такое особенное. вот только выкусят. как говорил известный попугай - потрогай это, мамочка!..

М

Мария

Армяне! Братья! Вы же умнейший народ! Гоните в шею Пашиняна! Неужели Вы не видите, куда он Вас ведёт? От Вашей Армении ничего не останется, если он Вас уложит под пиндосов! Кому, какому народу пиндосы принесли счастье???? Только горе и нищету. Вот сейчас даже Германию - и ту обобрали до нитки, вывезли себе всю их промышленность....А что будет с Вами? Наставят баз, вы превратитесь в мишень! Неужели Вы этого не понимаете?