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Пашинян добивается разрыва отношений с Россией и делает новое антироссийское заявление, требуя вывести российских военных из Армении

Пашинян добивается разрыва отношений с Россией и делает новое антироссийское заявление, требуя вывести российских военных из Армении

Пашинян: Армения не союзник России по Украине Армения не поддерживает Россию в украинском вопросе, вновь заявил премьер Никол Пашинян.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
очевидный конец конфликта на территории У тянет за собой вопросы продолжения нагнетания страхов партнеров и давления на Россию. им нужен Кавказ. опять и снова. место такое особенное. вот только выкусят. как говорил известный попугай - потрогай это, мамочка!..
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1 час.
М
Мария
Армяне! Братья! Вы же умнейший народ! Гоните в шею Пашиняна! Неужели Вы не видите, куда он Вас ведёт? От Вашей Армении ничего не останется, если он Вас уложит под пиндосов! Кому, какому народу пиндосы принесли счастье???? Только горе и нищету. Вот сейчас даже Германию - и ту обобрали до нитки, вывезли себе всю их промышленность....А что будет с Вами? Наставят баз, вы превратитесь в мишень! Неужели Вы этого не понимаете?
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1 час.
ИП
Игорь Петров
Поздравляю армян! Вы выбрали это Два раза!
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27 мин.

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