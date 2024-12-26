В Подмосковье сотрудники полиции и председатель Общественного совета приняли участие в акции «Мы – граждане России!»

В рамках акции «Мы - граждане России!» заместитель начальника МУ МВД России «Власиха» - начальник отдела по работе с личным составом подполковник полиции Андрей Ласточкин и председатель Общественного совета Светлана Серба в торжественной обстановке вручили первые паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.