В Подмосковье сотрудники полиции и председатель Общественного совета приняли участие в акции «Мы – граждане России!»

В рамках акции «Мы - граждане России!» заместитель начальника МУ МВД России «Власиха» - начальник отдела по работе с личным составом подполковник полиции Андрей Ласточкин и председатель Общественного совета Светлана Серба в торжественной обстановке вручили первые паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.
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