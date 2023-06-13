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Новый Mercedes-AMG GT PHEV 2024 замечен на дорожных испытаниях: шпионские фото

Новый Mercedes-AMG GT PHEV 2024 замечен на дорожных испытаниях: шпионские фото

Опубликованы шпионские фото нового Mercedes-AMG GT PHEV 2024. Западные издания представили эксклюзивные фотографии тестового прототипа, намекающего на грядущий гибрид Mercedes-AMG GT PHEV 2024.

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