Ученые: возраст потери девственности зависит от генов

Да? А при чем тут восточные страны??? А крепостное право на Руси не хотите ли вспомнить???

Сергей Лепехов

Чушь, окружение влияет и ничего больше. Где бля@ство в почёте - там уже на школьном выпускном ни одного "виргина" не будет...