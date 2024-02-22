Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Ученые: возраст потери девственности зависит от генов

Ученые: возраст потери девственности зависит от генов

Так что не спешите винить во всем воспитание. Фото EXTREME-PHOTOGRAPHER/ E+/ Getty Images Каждое поколение винит последующее в распущенности.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Что, бля..ща хочет своё бля...во обелить?
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6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да? А при чем тут восточные страны??? А крепостное право на Руси  не хотите ли вспомнить???
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5 час.
Сергей Лепехов
Чушь, окружение влияет и ничего больше. Где бля@ство в почёте - там уже на школьном выпускном ни одного &quot;виргина&quot; не будет...
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4 час.

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