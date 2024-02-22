Так что не спешите винить во всем воспитание. Фото EXTREME-PHOTOGRAPHER/ E+/ Getty Images Каждое поколение винит последующее в распущенности.
Ученые: возраст потери девственности зависит от генов
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Что, бля..ща хочет своё бля...во обелить?
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6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да? А при чем тут восточные страны??? А крепостное право на Руси не хотите ли вспомнить???
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5 час.
Сергей Лепехов
Чушь, окружение влияет и ничего больше. Где бля@ство в почёте - там уже на школьном выпускном ни одного "виргина" не будет...
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4 час.
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