Посол Антонов заявил, что поведение Белого дома подтверждает бессилие США

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина говорит о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике Белого дома по отношению к Москве, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.