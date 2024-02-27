Свидетель по делу покалечил полицейского в участке и украл его пистолет

52-летний житель Еманжелинска пришел с товарищем подавать заявление о краже сотового телефона. Но что-то пошло не так, и теперь он — фигурант уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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