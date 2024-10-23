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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников предложил использовать эффективные инструменты развития Дальнего Востока для решения актуальных задач Сибири

Андрей Травников предложил использовать эффективные инструменты развития Дальнего Востока для решения актуальных задач Сибири

Этот новый консультативный орган при Председателе Совета Федерации сегодня — единственный специализированный парламентский механизм по развитию такого уникального, стратегического макрорегиона как Сибирь.

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