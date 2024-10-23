Андрей Травников предложил использовать эффективные инструменты развития Дальнего Востока для решения актуальных задач Сибири

Этот новый консультативный орган при Председателе Совета Федерации сегодня — единственный специализированный парламентский механизм по развитию такого уникального, стратегического макрорегиона как Сибирь.
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