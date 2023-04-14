Военное обозрение

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Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке

Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке

Новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвамон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке.

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