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В Санкт-Петербурге спрос на экологов вырос более чем на 30%

В Санкт-Петербурге спрос на экологов вырос более чем на 30%

Больше всего в специалистах экологического профиля нуждаются в госорганизациях. В Северо-Западном федеральном округе резко вырос спрос на экологов.

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