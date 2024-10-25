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С этим надо что-то делать: как некоторые русские школы превратились в мигрантские

С этим надо что-то делать: как некоторые русские школы превратились в мигрантские

Собкор «КП» изучила, уживаются ли дети горожан и приезжих из других стран за школьной партой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН Из кого же, из кого же, из кого же состоят современные классы? Из Вань, из Тань, из Ильнуров и Сабзахор.

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