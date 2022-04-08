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Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина

Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина

Актер Сергей Безруков питает надежду на будущее. Артист и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.

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