Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

В США продолжают раздувать тему якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на Украине, дело дошло до внесения в американский Конгресс соответствующей резолюции.
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