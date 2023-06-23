Военное обозрение

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Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

В США продолжают раздувать тему якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на Украине, дело дошло до внесения в американский Конгресс соответствующей резолюции.

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