Врач Шилова объяснила утреннее покраснение глаз нестабильностью слезной пленки

Утреннее покраснение глаз зачастую связано с нестабильностью слезной пленки. Однако если оно сопровождается болью, светобоязнью или снижением зрения, необходимо обратиться к специалисту, рассказала профессор, доктор медицинских наук иофтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT.
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