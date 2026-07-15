Врач Шилова объяснила утреннее покраснение глаз нестабильностью слезной пленки

Утреннее покраснение глаз зачастую связано с нестабильностью слезной пленки. Однако если оно сопровождается болью, светобоязнью или снижением зрения, необходимо обратиться к специалисту, рассказала профессор, доктор медицинских наук иофтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT.