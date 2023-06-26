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Даниил Синегубов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»

Форвард Даниил Синегубов (26 лет, 202 см) будет выступать за «Темп-СУЗМ-УГМК». «Нижний Новгород» ранее воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с Синегубовым.

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