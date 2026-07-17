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Аргументы и Факты

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Тренер Брянский рассказал, что даст России возвращение в мировой волейбол

Тренер Брянский рассказал, что даст России возвращение в мировой волейбол

Снятие ограничений с российских волейболистов стало важным событием для всего отечественного волейбола, заявил «Новым Известиям» главный тренер мужской сборной России и московского «Динамо» Константин Брянский.

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