Тренер Брянский рассказал, что даст России возвращение в мировой волейбол

Снятие ограничений с российских волейболистов стало важным событием для всего отечественного волейбола, заявил «Новым Известиям» главный тренер мужской сборной России и московского «Динамо» Константин Брянский.
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