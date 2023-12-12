Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы «Центра» уничтожили 50 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы «Центра» уничтожили 50 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка «Центр» российских войск выявила перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и уничтожила около 50 бойцов противника, сообщили в Минобороны России.

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